The Scout Community, Mapped

Scout is made possible by a diverse group of businesses that we call the Scout Community. Most are small and independent, just like us. Many take advantage of their membership to post to our Bulletin Board and Opportunity Knocks sections (our sponsored content platforms for news and employment needs) while others are content to just be listed. We would not have been able to survive 2020 without their help, so this final post of the year – a geographic representation of their support – was made with sincere gratitude. Want to be a part of what we so? Contact membership (at) scoutmagazine.ca.

33 Acres Brewing Co. Main Street 15 West 8th Ave. MAP

8th Generation Vineyard The Okanagan 6807 HWY 97, Summerland, BC MAP

49th Parallel Coffee Roasters & Lucky's Doughnuts Main Street 2902 Main St MAP

Acorn Main Street 3995 Main St. MAP

Agrius Victoria 732 Yates Street MAP

Alibi Room Gastown 157 Alexander St. MAP

Ancora Waterfront Dining & Patio False Creek 1600 Howe Street, Vancouver, BC MAP

Ancora Ambleside West Vancouver 1351 Bellevue Ave. MAP

Anh and Chi Main Street 3388 Main Street, Vancouver, BC MAP

AnnaLena Kitsilano 1809 West 1st Ave. MAP

Araxi Whistler 110 - 4222 Village Square MAP

Arbor Main Street 3941 Main St. MAP

ARC IBERICO IMPORTS 1020-12471 Horseshoe Way, Richmond, BC MAP

Ask For Luigi Railtown Japantown 305 Alexander St. MAP

Au Comptoir Kitsilano 2278 W 4th Ave MAP

Aura Restaurant Victoria 680 Montreal St. MAP

Autostrada Osteria Main Street 4811 Main St. MAP

Autostrada (West Pender) Downtown 350 West Pender St. MAP

Bacchus Downtown 845 Hornby St. MAP

Bandidas Taqueria Commercial Drive 2781 Commercial Drive MAP

Bartholomew Yaletown 2-1026 Mainland St. MAP

Bao Bei Chinese Brasserie Chinatown 163 Keefer St. MAP

Bar Oso Whistler 150 – 4222 Village Square MAP

Bearfoot Bistro Whistler 4121 Village Green MAP

Beetbox West End 1074 Davie St. MAP

Beaucoup Bakery & Cafe Kitsilano 2150 Fir Street MAP

Bel Café Downtown 801 West Georgia Street MAP

Bel Cafe (Kits) Kitsilano 1780 West 3rd Avenue MAP

Belgard Kitchen Railtown Japantown 55 Dunlevy Ave. MAP

Bells and Whistles Fraserhood 3296 Fraser St. MAP

Bells and Whistles (Dunbar) West Side 4497 Dunbar St. MAP

BETA5 Main Street 413 Industrial Ave. MAP

Blackwood Career Apparel + Essentials Unit 1015-11111 Twigg Place, Richmond, BC MAP

Blue Grouse Estate Winery and Vineyard The Islands 2182 Lakeside Road, Duncan MAP

Blue Mountain Vineyard & Cellars The Okanagan 2385 Allendale Road, Okanagan Falls MAP

Blue Water Cafe + Raw Bar Downtown 1095 Hamilton St. MAP

Bodega Ridge The Islands 120 Manastee Rd, Galiano Island MAP

Botanist Downtown 1038 Canada Place MAP

Boulevard Kitchen & Oyster Bar Downtown 845 Burrard St. MAP

Brassneck Brewery Main Street 2148 Main St. MAP

Bufala West Side 5395 West Blvd MAP

Burdock & Co Main Street 2702 Main St. MAP

Burrowing Owl Estate Winery The Okanagan 500 Burrowing Owl Pl, Oliver, BC MAP

Cadeaux Bakery Gastown 172 Powell St. MAP

Café Medina Downtown 780 Richards St. MAP

CedarCreek Estate Winery The Okanagan 5445 Lakeshore Road, Kelowna MAP

Chambar Downtown 568 Beatty St. MAP

Chez Christophe Chocolaterie Patisserie Burnaby 4717 Hastings St., Burnaby MAP

Chez Christophe (White Rock) 1558 Johnston Road, White Rock (Opening soon) MAP

Cibo Trattoria Downtown 900 Seymour St. MAP

CinCin Ristorante + Bar West End 1154 Robson St. MAP

Cioppino's Yaletown Downtown 1133 Hamilton Street, Vancouver, BC MAP

Coho Collective & Coho Coffee East Vancouver 1370 East Georgia St. MAP

Como Taperia Main Street 209 East 7th Avenue MAP

Coolshanagh Vineyard The Okanagan RR1, S16, C47 Naramata, BC MAP

Corcelettes Estate Winery The Okanagan 2582 Upper Bench Rd, Keremeos, BC MAP

Culmina Family Estate Winery The Okanagan 4790 Wild Rose St., Oliver MAP

Di Beppe Gastown 8 West Cordova St. MAP

Do Chay East Vancouver 1392 Kingsway MAP

Douce Diner North Vancouver 1490 Pemberton Ave. MAP

Dominion Cider Co. The Okanagan 102016 Gould Ave, Summerland, BC MAP

DownLow Chicken Shack Commercial Drive 905 Commercial Dr. MAP

Earnest Ice Cream Fraserhood 3992 Fraser St. MAP

Earnest Ice Cream (Olympic Village) False Creek 1829 Quebec St. MAP

Earnest Ice Cream (Frances St.) East Vancouver 1485 Frances St. MAP

Earnest Ice Cream (North Van) North Shore 127 W 1st St, North Vancouver MAP

East Van Roasters Cafe Gastown 319 Carrall St. MAP

El Camino's Main Street 3250 Main St. MAP

El Santo 680 Columbia Street, New Westminster, BC MAP

Elisa Downtown 1109 Hamilton St. MAP

Fable Diner Main Street 151 E. Broadway MAP

Fanny Bay Oyster Bar Downtown 762 Cambie St. MAP

Farmer's Apprentice South Granville 1529 West 6th MAP

Fat Mao Chinatown 217 E Georgia St. MAP

Field House Brewing Abbotsford 2281 W Railway St, Abbotsford MAP

Fitzpatrick Family Vineyards The Okanagan 697 Highway 97 South, Peachland MAP

Fjällräven Kitsilano 1976 W 4th Ave. MAP

Fjällräven (West Broadway) 147 West Broadway MAP

Fjällräven (Victoria) 1327 Government St. MAP

Flourist East Vancouver 3433 Commercial St. MAP

Forage West End 1300 Robson St. MAP

Four Winds Brewing Company 4-7355 72nd St., Delta, BC MAP

Gaia Grocery Tofino 150 4th St. MAP

Gotham Steakhouse Downtown 615 Seymour St. MAP

Grapes & Soda Kitsilano 1537 West 6th Ave. MAP

Grounds For Coffee West Side 2565 Alma St. MAP

Grounds For Coffee (East Van) Commercial Drive 2088 Commercial Dr, Vancouver, BC V5N 4A9 MAP

Gyoza Bar Downtown 622 West Pender St. MAP

Habit Coffee Victoria 552 Pandora Ave. MAP

Habit Coffee (Atrium) Victoria 808 Yates St. MAP

Harvest Community Foods Strathcona 243 Union St. MAP

Havana Commercial Drive 1212 Commercial Dr. MAP

Hawksworth Restaurant Downtown 801 West Georgia St. MAP

Heritage Asian Eatery West End 1108 W. Pender St. MAP

Heritage Asian Eatery (Broadway) West Side 382 West Broadway (Opening soon) MAP

Hester Creek Winery The Okanagan 877 Road 8, Oliver MAP

Home Block (at CedarCreek Estate Winery) The Okanagan 5445 Lakeshore Rd., Kelowna MAP

Homer Street Cafe & Bar Downtown 898 Homer St. MAP

Hy's Steakhouse Downtown 637 Hornby Street MAP

Hy's Steakhouse & Cocktail Bar (Whistler) Whistler 4308 Main St., Whistler MAP

Il Caminetto Whistler 4242 Village Stroll, Whistler, BC MAP

Irish Heather Gastown 210 Carrall St. MAP

Jamjar Canteen (Commercial Drive) Commercial Drive 2290 Commercial Dr. MAP

Jamjar Canteen (UBC) West Side 6035 University Blvd MAP

JJ Bean Main Street 3010 Main St. MAP

Juanita Kitsilano 1516 Yew St. (Opening soon) MAP

JoieFarm The Okanagan 2825 Naramata Rd MAP

Juke Fried Chicken Chinatown 182 Keefer St. MAP

Kafka's Coffee & Tea Main Street 2525 Main St. MAP

Kasama Chocolate False Creek 2-1244 Cartwright St MAP

Keefer Bar Chinatown 135 Keefer St MAP

Kissa Tanto Chinatown 263 East Pender St. MAP

L'Abattoir Gastown 2178 Carrall St. MAP

La Grotta Del Formaggio (Vancouver Warehouse) East Vancouver 1375 McLean Dr. MAP

La Mezcaleria Commercial Drive 1622 Commercial Drive MAP

La Quercia Kitsilano 3689 West 4th Ave. MAP

Caffè La Tana Commercial Drive 635 Commercial Dr. MAP

La Taqueria Pinche Taco Shop Gastown 322 W Hastings St. MAP

La Taqueria (Yukon St.) 2450 Yukon St. MAP

La Taqueria (Main St.) 2521 Main St. MAP

La Taqueria (Victoria) 766 Fort St. MAP

La Taqueria (Hornby) 586 Hornby St. MAP

La Taqueria (North Van) 1305 Welch St. MAP

Laughing Stock Vineyards The Okanagan 1548 Naramata Rd, Penticton, BC MAP

Legends Haul 130 Glacier St. #1, Coquitlam MAP

les amis du FROMAGE Strathcona 843 E. Hastings St., Vancouver, BC MAP

Lift Breakfast Bakery North Vancouver 101 Lonsdale Ave. MAP

Livia Commercial Drive 1399 Commercial Dr. MAP

Lucky Taco Kitsilano 1685 Yew St. MAP

Maenam Kitsilano 1938 W. 4th Ave. MAP

Mak N Ming Kitsilano 1629 Yew St. MAP

Martini's Restaurant Main Street 151 West Broadway MAP

The Mackenzie Room Downtown East Side 415 Powell St. MAP

Meyer Family Vineyards The Okanagan 4287 McLean Creek Road, Okanagan Falls MAP

Miku Restaurant Gastown 70-200 Granville St. MAP

Minami Downtown 1118 Mainland St. MAP

Miradoro The Okanagan 537 Tinhorn Creek Road, Oliver MAP

Mission Hill Family Estate The Okanagan 1730 Mission Hill Road, West Kelowna MAP

Coffee Roastery Modus Main Street 112 W Broadway MAP

Mogu Fried Chicken Commercial Drive 1012 Commercial Drive MAP

Mon Paris Patisserie 4396 Beresford St., Burnaby, BC MAP

Museum of Vancouver Kitsilano 100 Chestnut St, Vancouver, BC V6J 3J9 MAP

Nemesis Gastown 302 W Hastings St. MAP

Nemesis at Polygon Gallery 101 Carrie Cates Court MAP

Nightingale West End 1021 West Hastings St. MAP

Nimmo Bay Wilderness Resort The Islands Mount Waddington A, BC MAP

Nootka Marine Adventures The Islands 168 5th St., Suite C, Courtenay BC (Office) MAP

Odd Society Spirits East Vancouver 1725 Powell St. MAP

Open Outcry Downtown 811 West Pender St. MAP

Ophelia False Creek 165 W 2nd Ave. MAP

Our Town Cafe Main Street 245 East Broadway MAP

Orofino Strawbale Winery The Okanagan 2152 Barcelo Road, Cawston MAP

Osteria Savio Volpe Fraserhood 615 Kingsway MAP

Oyama Sausage Co. False Creek 1689 Johnston St. MAP

Painted Rock Estate Winery The Okanagan 400 Smythe Drive, Penticton MAP

Pepino's Spaghetti House Commercial Drive 631 Commercial Drive MAP

Poplar Grove Winery The Okanagan 425 Middle Bench Road North, Penticton MAP

Pidgin Gastown 350 Carrall St. MAP

Pizzeria Farina Main Street 915 Main St. MAP

Pluvio restaurant + rooms The Islands 1714 Peninsula Rd., Ucluelet MAP

Pointe Restaurant at the Wickaninnish Inn, The Tofino 500 Osprey Lane, Tofino MAP

Poplar Grove Winery The Okanagan 425 Middle Bench Road North, Penticton MAP

Potluck Hawker Eatery 3424 Cambie St. MAP

Pourhouse Gastown 162 Water Street, Vancouver BC MAP

Published Main Street 3593 Main St. MAP

Quails' Gate Winery The Okanagan 3303 Boucherie Road, West Kelowna MAP

Railtown Cafe Railtown Japantown 397 Railway St. MAP

Railtown Catering Railtown Japantown 397 Railway St. MAP

Red Wagon Hastings Sunrise 2128 E. Hastings St. (Moved) MAP

Refresh Market Squamish West Coast Railway Heritage Park, 39645 Government Rd MAP

Sage Hills Estate Winery & Vineyards The Okanagan 18555 Matsu Drive, Summerland MAP

Sai Woo Chinatown 158 E Pender St. MAP

Salt Tasting Room Gastown Blood Alley MAP

Say Mercy! Fraserhood 4298 Fraser St. MAP

Sen Pad Thai False Creek 1666 Johnston St. MAP

Shebeen Whisk(e)y House Gastown 210 Carrall St. MAP

Sherwood Victoria 710 Pandora Ave, Victoria, BC V8W 0E4 MAP

Sheringham Distillery The Islands 252-6731 West Coast Road, Sooke MAP

SoBo Tofino 311 Neill St., Tofino MAP

Sprezzatura Mt. Pleasant 265 Kingsway MAP

St. Lawrence Railtown Japantown 269 Powell St. MAP

Ste. Marie Art + Design Chinatown 309 E - 877 East Hastings St. MAP

Stable House, The South Granville 1520 W. 13th Ave. MAP

Steel & Oak Brewing Co. New Westminster 1319 Third Ave. MAP

Straight & Marrow East Vancouver 1869 Powell St. MAP

Strange Fellows Brewing East Vancouver 1345 Clark Dr. MAP

Strathcona Beer Company Strathcona 895 East Hastings Street, Vancouver BC MAP

Tacofino Hastings Sunrise 2327 E Hastings St. MAP

Tacofino Ocho Ontario St. & East 5th Ave. MAP

Tacofino (Victoria) 787 Fort St. MAP

Tacofino Oasis 22-1050 W Pender St. MAP

Tacofino (Yaletown) 1025 Mainland St. MAP

Tacofino (Gastown) 15 W Cordova St. MAP

Tantalus Vineyards The Okanagan 1670 DeHart Road, Kelowna MAP

The Birds & The Beets Gastown 55 Powell St. Vancouver, BC MAP

The Cascade Room Main Street 2616 Main St. MAP

The Cinematheque Downtown 1131 Howe St. MAP

The Courtney Room Victoria 619 Courtney St. MAP

The Lazy Gourmet Kitsilano 1605 W 5th Ave. MAP

The Lobby Lounge And RawBar Downtown 1038 Canada Place MAP

The Parkside Brewery Port Moody 2731 Murray St. MAP

The Polygon Gallery North Shore 101 Carrie Cates Court MAP

The Union Strathcona 219 Union St. MAP

Their There Kitsilano 2042 West 4th Ave. MAP

Thierry West End 1059 Alberni St. MAP

Tinhorn Creek Vineyards The Okanagan 537 Tinhorn Creek Road, Oliver MAP

Torafuku Main Street 958 Main St. MAP

True Grain Bread The Islands 1725 Cowichan Bay Rd. Cowichan Bay, BC MAP

True Grain Bread (Summerland) 10108 Main St., Summerland, BC MAP

Two Rivers Specialty Meats North Vancouver 180 Donaghy Ave. MAP

Tourism Langley E206 – 20159 88th Ave., Langley, BC MAP

Ubuntu Canteen Fraserhood 4194 Fraser St. MAP

Ugly Dumpling Commercial Drive 1590 Commercial Dr. MAP

Upper Bench Winery & Creamery The Okanagan 170 Upper Bench Road South, Penticton MAP

Uva Wine & Cocktail Bar Downtown 900 Seymour St. MAP

VV Tapas Lounge Strathcona 957 East Hastings St. MAP

Vancouver Community College Gastown 250 West Pender St. MAP

Vessel Liquor Victoria 1609 Fort St. MAP

Via Tevere Pizzeria Napoletana East Vancouver 1190 Victoria Drive MAP

Vij's Restaurant West Side 3106 Cambie St. MAP

Yasma Kitsilano Pop up out of Dark Table: 2611 West 4th Ave. MAP